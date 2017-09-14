Гуськов: ощущение, что СКА играет на 70 процентов и всё равно обыграет всех

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов оценил текущее выступление СКА в регулярном чемпионате КХЛ. Петербургские «армейцы» одержали 10 побед подряд на старте сезона.

«Причина успеха СКА банальна, «армейский» клуб — чемпион прошлого сезона, пусть даже без Шипачёва и Дадонова, это отличный коллектив, также есть костяк в команде, который играет уже несколько лет, за счёт мастерства, которое есть у каждого хоккеиста. В принципе, игрокам даже сыгрываться не надо, все друг друга понимают, после старта сезона не надо ждать притирки, каких-либо ожиданий чтобы выйти на пик. Не стоит забывать о том, что в команде есть Ковальчук и Дацюк, которые в великолепной форме, видно, что клуб серьёзно подготовился к сезону, и остальные ребята подтягиваются по уровню, тянутся за своими лидерами, и в сумме всё это обеспечивает результат команде.

Барабанов и Прохоркин получают больше игрового времени, и отсюда появляются положительные личные показатели, и всё это идёт в копилку команды. Я считаю, что на данный момент СКА, пусть не на голову, но сильнее остальных клубов. Потенциально один матч у СКА может выиграть любая команда. Многое зависит от самих подопечных Олега Знарка, где-то расслабленность, недооценка соперника, на мой взгляд, это единственное, что может помешать СКА выиграть. Такое ощущение, что хоккеисты играют на 70 процентов и в любой момент могут прибавить. И что даже при игре на семьдесят процентов они выигрывают уверенно, поэтому здесь очень огромный потенциал и ресурс у команды», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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