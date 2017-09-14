Защитник «Колорадо» Задоров не приехал в тренировочный лагерь

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров не приехал в тренировочный лагерь своей команды, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Крис Джонстон. Как сообщается, хоккеист не прибыл в расположение команды, поскольку пока не может договориться о новом контракте с клубом.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 22-летний Задоров принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт десять результативных передач при показателе полезности "-20".



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