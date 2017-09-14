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Степан Санников дисквалифицирован на два матча, Владислав Картаев — на один

14 сентября 2017, четверг. 17:28 Хоккей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего новосибирской «Сибири» Степана Санникова на две встречи, и форварда ярославского «Локомотива» Владислава Картаева на одну встречу, информирует официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК «Сибирь» Степана Санникова наказание по Правилу 550 ж, п.1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков), а также дисквалифицировать его на две игры и подвергнуть денежному штрафу».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Локомотив» Владислава Картаева наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею), а также дисквалифицировать его на одну игру и подвергнуть денежному штрафу».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Сибирь Степан Санников
Новости. Хоккей
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