Пачьоретти: Марков никогда не получал заслуженного почёта, хотя многое сделал

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти поделился мнением об отъезде в КХЛ защитника Андрея Маркова.



«Надеюсь, Марков счастлив в КХЛ, даже уверен в этом. Это самое главное. Было бы очень приятно увидеть, как он проводит тысячный матч и выходит на второе место среди лучших бомбардиров. Он никогда не получал заслуженного почёта. Думаю, его это даже устраивало. Но меня это не устраивает, потому что он так много сделал для клуба», — приводит слова Пачьоретти The Athletic.



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