М. Майоров: в первых двух периодах были проблемы с реализацией, но играли хорошо

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров подвёл итоги матча с нижегородским «Торпедо» (2:1).



«Сегодня играли хорошо, как и договаривались, как нарабатывали. В первых двух периодах были проблемы с реализацией, мы не могли забить, но правильные работа и действия привели к такому результату, мы выиграли.



В большинстве не всё получалось? Не сказал бы, что не получалось. Мы хорошо играли, правильно. Просто в каких-то моментах нам чуть-чуть не фортануло, где-то лишняя передача была. Такие моменты бывают. Иногда всё залетает, иногда — нет. Хорошо, что мы не сошли с этого пути, играли и дождались», — цитирует игрока официальный сайт клуба.