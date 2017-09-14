«Нефтехимик» дома взял верх над «Спартаком»

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду одержал победу над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 2:1.
Счёт в первом периоде открыли гости — удачный бросок удался Игорю Мирнову. Во втором периоде защитник Олег Пиганович восстановил равновесие на табло. В заключительной 20-минутке голом отметился Андрей Нестрашил, принеся победу своей команде.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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