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«Нефтехимик» дома взял верх над «Спартаком»

14 сентября 2017, четверг. 21:51 Хоккей

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду одержал победу над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в первом периоде открыли гости — удачный бросок удался Игорю Мирнову. Во втором периоде защитник Олег Пиганович восстановил равновесие на табло. В заключительной 20-минутке голом отметился Андрей Нестрашил, принеся победу своей команде.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2017, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 1 0:1, 1:0, 1:0
Спартак
Москва
0:1 – Мирнов (Никонцев, Максвелл) – 10:17 (5x5), 1:1 – Пиганович (Секстон, Ганзл) – 31:44 (5x4), 2:1 – Нестрашил (Галимов) – 44:05 (5x5)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик ХК Спартак
Новости. Хоккей
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