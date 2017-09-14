«Сочи» обыграло рижское «Динамо», О`Делл сделал хет-трик

Хоккейный клуб «Сочи» одержал домашнюю победу над рижским «Динамо» со счётом 5:1. Для команды Сандиса Озолиньша поражение стало седьмым подряд.
В составе победителей голы забили Вадим Хомицкий, Симон Энеруд и Эрик О`Делл, сделавший хет-трик. Единственный гол рижан на счету Увиса Балинскиса.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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