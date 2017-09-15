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Клинкхаммер: Гарипов спасал «Ак Барс», сегодня он был великолепен

15 сентября 2017, пятница. 00:58 Хоккей

Форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер поделился эмоциями после победы над «Северсталью» (2:1 ОТ).

«Гарипов спас нас в овертайме и спасал в основное время. Он был великолепен! «Северсталь» могла забить больше, если бы не он, а единственная шайба, которую он пропустил, была забита очень красиво. Но Гарипов все равно здорово играл.

Это была очень сложная игра. «Северсталь» показала хороший хоккей, она очень старалась, и ей нужно отдать должное. Очень крепкая команда с хорошей обороной, которую было сложно пройти. Мы очень рады победе», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Северсталь Роб Клинкхаммер
Новости. Хоккей
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