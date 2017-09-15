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Коваленко: до КХЛ тренерам могли указать на дверь без выплаты компенсации

15 сентября 2017, пятница. 08:55 Хоккей

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко прокомментировал тот факт, что в текущем сезоне КХЛ пока не было ни одной тренерской отставки.

«Одним из отличительных признаков нынешнего сезона видим, скажем так, толерантное отношение руководителей клубов к тренерам. В прошлые годы уже после двух-трёх недель со старта регулярного чемпионата минимум одного-двух тренеров отправляли в отставку. В этом сезоне идём на своеобразный рекорд, что только радует.

Думаю, в олимпийский сезон никто не хочет совершать резких движений. Другой момент — полная юридическая защищённость всех тренеров, которые входят в нашу организацию. Многие тренеры-ветераны рассказывают, что до создания КХЛ они были абсолютно беззащитными. В любой момент могли указать на дверь — без выплаты какой-либо компенсации», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Андрей Коваленко Профсоюз игроков КХЛ
Новости. Хоккей
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