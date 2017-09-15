Салминен заключил контракт с московским «Динамо» на один сезон

Как стало известно «Чемпионату», финский форвард Сакари Салминен заключил контракт с московским «Динамо». Соглашение между игроком и московской командой КХЛ будет рассчитано на один год.

В Континентальной хоккейной лиге 29-летний нападающий выступал за «Торпедо» и «Йокерит» и в 186 матчах набрал 127 (45+82) очков.

Ожидается, что Салминен дебютирует в пятницу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой».

Салминен: если получится продолжить карьеру в КХЛ — скорее всего, соглашусь

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