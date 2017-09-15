Третьяк: волнует посещаемость матчей, клубы должны работать над этим

Президент ФХР, новый член совета директоров Владислав Третьяк подвёл итоги заседания совета директоров КХЛ

«Какие задачи стоят передо мной? Всё что намечено КХЛ, должно реализовываться. Мы должны в первую очередь отпраздновать десятилетие нашей лиги, немножко волнует посещаемость матчей, думаю, что клубы должны работать над этим, наверное, перенять опыт у СКА, то как клуб работает с болельщиками. Я на днях посмотрел ролик, как весь стадион пел гимн России – это было здорово, уединение, может быть – это недоработка клубов, но КХЛ идёт вперёд, я думаю, что все вопросы, которые были сегодня поставлены, мы приведём к общему знаменателю. Одно из основных направлений работы – это подготовка сборной к Олимпиаде.

Самый главный вопрос решался касательно хороших игр, у нас не должно быть матчей со счётом 7:0 или 8:0, чтобы все команды должны биться до последней секунды и показывали хороший хоккей, а руководство КХЛ должно всё делать, у нас есть телевидение, хорошие эксперты, мы должны популяризировать хоккей. Сейчас мы отпраздновали 45-летие игр с канадскими профессионалами. Это толчок — мы все работаем на хоккей, и ФХР, и КХЛ, мы все работаем в одной семье, чтобы пропагандировать наш вид спорта, чтобы как можно больше мальчишек приходили в хоккей. Вы знаете, что мы в Ярославле открываем академию ФХР, где будут тренировать лучших мальчишек этого региона, потом в Новосибирске будем открывать, и сейчас есть мнение открыть такую академию на Дальнем Востоке. Есть положительные моменты, что правительство поддерживает нас, мы хотим в этих регионах создать площадку, для одарённых хоккеистов с помощью которых мы будем собирать юниорские, молодёжные и основные сборные», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.