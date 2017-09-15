Третьяк: главная задача бороться с допингом, чтобы его в нашем хоккее не было

Президент ФХР, новый член совета директоров Владислав Третьяк подвёл итоги заседания совета директоров КХЛ

«Сегодня принято решение, что мы будем выделять много денег на сборы вратарей, на Золотую шайбу, на сборы защитников потому что нам нужен резерв, и сегодня мы приняли решение, что мы будем поддерживать турниры, которые нам очень важны для развития детского и юношеского хоккея. ФХР заинтересованно, чтобы хоккей развивался везде. Каждая команда должна знать своё место, клуб должен вовремя платить зарплату, хоккей – это тяжёлая работа, и ненормально, когда хоккеисты месяцами не получают зарплату, естественно, что если какой-то город претендует на игру в КХЛ, то это должна быть достойная команда, достойный стадион, должна быть посещаемость, обслуживание должно соответствовать, нужны финансовые гарантии.

Я не хочу выступать за сокращение, но я за качество, и чтобы клуб был достоин КХЛ, а дальше уже по параметрам, которые КХЛ определили. Касательно допинга, главная задача – это чтобы все наши спортсмены были чистыми. Сейчас к нам пристальное внимание к российским спортсменам, но мы единственная страна в мире, у которой есть уголовная ответственность за допинг. Мы все против этого зла, но надо контролировать. Самое главное – вести пропаганду, я всегда говорю, когда встречаюсь с молодыми спортсменами, что надо думать о своей профессии, и о будущем. С этим злом надо бороться, чтобы его в нашем хоккее не было», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.