Белов: «Куньлунь» преподал урок «Витязю», мы последнего слова не сказали

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (0:2).



«Очень интересная игра сегодня была, мы сегодня встречались с сильной командой. «Куньлунь» преподал нам урок, даже, я бы сказал, мастер-класс о том, как играть перед воротами, и как из ситуации выжимать максимум. Два вбрасывания в нашей зоне решили исход матча. К сожалению, завоевать пятак мы не смогли, не смогли создать помехи вратарю соперника. Поэтому и ноль заброшенных шайб при, в принципе, неплохой игре. Мы в этой игре своё слово до конца не сказали.

Первый выезд был сложный, я считаю, мы достойно выглядели. Да, проиграли два матча по буллитам. Не секрет, что в домашней серии мы попали в сложную ситуацию, это связано с болезнями наших игроков, практически полкоманды заболело. После второго матча в Омске мы понесли большие потери, поэтому не смогли зацепиться за очки. В поездке в Сибирь нам удалось выиграть, играли почти в полном составе. Продолжаем набирать очки», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.