Григоренко вернулся в состав «Магнитки», Самсонов сыграет в воротах со СКА

СКА и магнитогорский «Металлург» назвали составы матча регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск.
СКА:
Шестёркин (Коробов);
Гавриков — Херсли, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;
Хафизуллин — Чудинов, Широков — Мальцев — Калинин;
Зубарев — Зуб, Гусев — Прохоркин — Плотников;
Рундблад — Рыков, Тихонов — Каблуков — Кетов.
«Металлург» Мг:
Самсонов (Кошечкин);
Бирюков — Денисов, Мозякин — Коварж — Косов;
Пивцакин — Шаус, Осала — Филиппи — Григоренко;
Хабаров — Терещенко, Платонов — Берестенников — Тимкин;
Дронов, Казионов — Калетник — Сироткин, Швырёв.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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