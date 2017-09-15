Нападающий «Амура» Литовченко не играл со «Слованом» из-за травмы

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, почему произвёл изменения в составе перед матчем со «Слованом» (2:3), а также отметил, что Вячеслав Литовченко не сыграл из-за травмы.

«Защитникам было высказано, что я не доволен их оборонительными действиями. Опытные ребята должны более грамотно играть. А перестановки у нас есть всегда. Это ротация, плюс Слава Литовченко получил повреждение, пришлось делать перестановки. Первые два звена вышли в тех сочетаниях, в которых проходили предсезонную подготовку. Четвёртую тройку поменяли, потому что они неудовлетворительно сыграли с ЦСКА. Сколько раз выходили, столько играли в своей зоне. Сегодня мы довольны игрой четвёртого звена», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.

Литовченко в текущем сезоне провёл 10 матчей и набрал 4 (3+1) очка.

«Слован» прервал 5-матчевую серию поражений, на выезде одолев «Амур»

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