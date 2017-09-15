Семь допинг-проб из 300, взятых ИИХФ и ФХР в 2016 году, были положительными

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал, что ИИХФ и ФХР в 2016 году взяли 300 допинг-проб, из них семь оказались положительными. Ранее нападающий Данис Зарипов был дисквалифицирован на два года после того, как его тест на допинг дал положительный результат.

«РУСАДА в прошлом году не работала, поэтому ИИХФ и ФХР провели 300 тестов, из них было семь положительных проб. А с учётом юниорской и женской лиг было взято 400 допинг-проб. На следующий сезон для подготовки к Играм мы вместе с ФХР, Континентальной хоккейной лигой и подразделением в Лозанне проведём 300 тестов», — цитирует Фазеля ТАСС.