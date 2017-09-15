«Динамо» М — «Лада»: Кутейкин удалён до конца игры за толчок на борт Сотниекса

Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин удалён до конца игры в матче с «Ладой», который проходит в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец».

В первом периоде при счёте 0:0 Кутейкин за своими воротами толкнул в спину защитника гостей Кристапса Сотниекса, за что получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф с формулировкой «Толчок на борт». Продолжается первый период, «Лада» не смогла реализовать пятиминутное большинство, счёт не открыт.

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Вы можете посмотреть видео нарушения Кутейкина также на официальном сайте КХЛ.