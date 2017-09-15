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Два очка Кронвалля помогли «Локомотиву» одолеть «Трактор»

15 сентября 2017, пятница. 21:19 Хоккей

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 3:1.

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За четыре секунды до окончания первого периода Денис Мосалёв вывел ярославцев вперёд, реализовав большинство. Во второй двадцатиминутке до конца игры был удалён защитник хозяев Илья Любушкин, «Трактор» воспользовался численным неравенством и сравнял счёт — отличился Игорь Полыгалов. В концовке третьего периода Стаффан Кронвалль сделал счёт 2:1, шайба была заброшена в большинстве. Окончательный результат установил Максим Тальбо с передачи Кронвалля.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2017, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 1 1:0, 0:1, 2:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Мосалёв (Коледов, Осипов) – 19:56 (5x4), 1:1 – Полыгалов (Бэйлен, Йюнге) – 35:14 (5x4), 2:1 – Кронвалль (Козун, Накладал) – 57:23 (5x4), 3:1 – Тальбо (Кронвалль) – 59:42 (en)

Вы можете посмотреть видеообзор матча также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Трактор Стаффан Кронвалль
Новости. Хоккей
15 сентября 2017, пятница
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