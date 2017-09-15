Два очка Кронвалля помогли «Локомотиву» одолеть «Трактор»

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 3:1.

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За четыре секунды до окончания первого периода Денис Мосалёв вывел ярославцев вперёд, реализовав большинство. Во второй двадцатиминутке до конца игры был удалён защитник хозяев Илья Любушкин, «Трактор» воспользовался численным неравенством и сравнял счёт — отличился Игорь Полыгалов. В концовке третьего периода Стаффан Кронвалль сделал счёт 2:1, шайба была заброшена в большинстве. Окончательный результат установил Максим Тальбо с передачи Кронвалля.

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Вы можете посмотреть видеообзор матча также на официальном сайте КХЛ.