«Автомобилист» на выезде победил минское «Динамо»

«Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча, проходившая в Минске, завершилась со счётом 3:1.

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На пятой минуте игры Алексей Михнов открыл счёт, а в концовке второго периода Анатолий Голышев удвоил преимущество гостей. Джастин Фонтейн сократил отставание в третьем игровом отрезке. В концовке минчане сняли вратаря и Франсис Паре установил окончательный счёт.



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