Тихонов: матч с «Магниткой» был, как в плей-офф, в нужный момент СКА был сильнее

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» со счётом 4:3 ОТ.

«Сегодня на самом деле было чувство, будто плей-офф. Вратари хорошо играли, в нужный момент мы были сильнее. В овертайме в первую очередь. Фанаты кричалкой «Кто чемпионы?» напомнили, что мы можем, и это помогло СКА. Любой гол придаёт уверенности не только мне, но и партнёрам. Это успех всего звена. То, что родные приехали в Петербург, прибавило эмоций, стал больше спать, потому что у них акклиматизация, и семья рано ложится — в 8-9 вечера. Поэтому и сил больше. О победной серии не думаем, знаем, что матчей много, сезон длинный. Будем пытаться повторить и победить рекорд», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.