Губарев: будем серьёзно разбираться с ошибками тренерского штаба «Трактора»

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев после поражения в матче с «Локомотивом» (1:3) заявил, что на старте сезона тренерский штаб Анвара Гатиятулина допускает серьёзные ошибки, с которыми надо разбираться.

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«Будем серьёзно разбираться с ошибками тренерского штаба. Как и все, огорчён поражением на последних минутах игры. Считаю, на результат серьёзно повлияли очередные ошибки тренерского штаба. Шестое удаление за нарушение численного состава в десятой игре, в середине сентября – не лезет ни в какие ворота. Складывается ощущение, что кое для кого сейчас середина июля и первые дни после отпуска», — цитирует Губарева пресс-служба клуба.

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