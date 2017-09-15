Кудашов: «Локомотив» мог попасться, как «Динамо», но решил перетерпеть

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Трактором» (3:1).



«Правильно будет сказать, что мы дотерпели, в нужный момент в итоге забили. По анализу „Трактора“, нам было понятно, как они будут играть. Тактика была — перетерпеть и потом забить. „Динамо“ попалось как раз на том, на чём и мы могли бы, если бы сразу побежали. Нарвались бы на контратаки. Мы выбрали тактику „не мытьём, так катаньем“. Ну и третья шайба действительно „закатилась“.

За эмоции после «Металлурга» мы как раз не переживали, и в первом периоде с эмоциями всё было в порядке. Но дальше мы стали хуже играть с шайбой. Соперник должен был раскрыться, но мы не могли сыграть правильно, поймать их.

Все хоккеисты играют волнами, тем более молодые. Мы надеемся, что наши молодые уже вышли из этого возраста, но, сами понимаете, год на год не приходится. По игре у них в принципе нормально, только завершения нет. Но если мы начнём их дёргать, кричать, ничего хорошего тоже не выйдет.

Два подряд удаления до конца игры — это не от недостатка дисциплины. Картаев, например, шёл выполнять приём, но соперник не успел убрать голову. Получился удар в голову, мы не спорим — несчастный случай. Любушкин — это даже не неправильный приём, а неправильно выполненное защитное действие. Там надо было просто подкатиться, а он вместо этого решил врезаться", — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.