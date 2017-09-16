Сакик: до травмы Задоров проявлял себя как один из лучших защитников «Колорадо»

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с защитником Никитой Задоровым.

«Задоров — габаритный, молодой защитник, который играет в тело. Он начал проявлять себя как один из наших лучших защитников перед тем, как получил травму в прошлом сезоне. Он является важной частью нашей линии обороны и мы ожидаем, что он будет много играть в новом сезоне. Очень рады, что подписали с ним новый контракт», — приводятся слова Сакика на официальном сайте клуба.