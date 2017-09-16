Скороходов: переживаю и не читаю прессу, я и сам от себя жду голов

Нападающий «Лады» Игорь Скороходов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (2:3) и свой гол.



«Забивать всегда приятно. Но там ребята всё сделали, а я пытался вратаря закрыть и немножечко переправил шайбу. А вообще, хотелось бы мне уже всё-таки забить с броска. У меня не так много моментов, не могу найти момент для броска.

Сейчас немножко нащупаем новое звено с Белоусовым и Зерновым. Точнее, не совсем новое, летом мы играли, и у нас что-то получалось – в двух матчах забили четыре шайбы. Сейчас подсоберёмся, и постараемся вернуть ту игру.



В статье «Снайперы без голов» упоминалось моё имя? Прессу пока не читаю, потому что переживаю. Понятно, что многие надеются на меня, но я и сам жду голов. Если прессу читать, можно многое найти. И приятного, и неприятного. Пока залезать не хочется", — цитирует Скороходова пресс-служба «Лады».