Кузнецов: были мысли, что я должен вернуться в КХЛ ради Олимпиады

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признался, что рассматривал вариант с возвращением в КХЛ, чтобы иметь возможность выступить на Олимпиаде-2018. В итоге в июле Кузнецов подписал с «Кэпиталз» восьмилетний контракт на $ 62,4 млн.

«Да, я думал об Олимпиаде-2018, потому что пропустил Игры в Сочи. У меня были мысли, что я должен вернуться в КХЛ. Думаю, что у каждого игрока есть шанс решить, где он хочет играть. Он должен сесть и подумать об этом. Я принял решение подписать контракт с „Вашингтоном“. Я доволен этим, и надеюсь, что буду играть здесь ещё долго», — приводит слова Кузнецова RMNB.