Овечкин подтвердил, что не сможет сыграть на Олимпиаде-2018

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал официальное заявление о том, что не сможет помочь сборной России на Олимпиаде 2018 года.

«Олимпиада у меня в крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну. На протяжении всего времени, что я провёл в НХЛ, игроки лиги участвовали в Олимпийских играх. Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю „Кэпиталз“ и своих одноклубников, люблю свою страну, и я знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам. Нас не должны были ставить перед таким выбором.

Я читал новости в течение последней недели и был очень разочарован тем, что МОК, ИИХФ и НХЛ поставили меня и всех игроков лиги в условия, в которых лучшие игроки мира не могут выступить на Олимпиаде. Речь не только обо мне, но и обо всех игроках НХЛ, которые хотят участвовать в Играх. Теперь нашим сборным не разрешают вызывать нас на Олимпиаду. Участие игроков НХЛ в Олимпиаде пошло бы на пользу как хоккею, так и самим Играм.

Ничто не сравнится с Олимпийскими играми. Я продолжу мечтать о завоевании золота Олимпиады для моей страны. Надеюсь, ситуация изменится и все мы будем иметь шанс выступить на Играх 2022 года. Теперь моя цель, как и всегда, заключается в том, чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли", — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.