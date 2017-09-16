Ворачек: НХЛ становится всё моложе и моложе, это подталкивает «стариков»

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек после начала тренировочного лагеря поделился мнением о таланте молодых хоккеистов клуба.



«Глядя на сегодняшнюю лигу, понимаешь, что она становится всё моложе и моложе. Смотришь на то, как эти ребята носятся и понимаешь, что они — хорошие игроки. И это, безусловно, подталкивает нас, „стариков“, показывать лучшее, на что мы способны», — приводит слова Ворачека официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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