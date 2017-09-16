Хоточкин: нельзя сказать, что судейство в Суперсерии-72 было против СССР

Почётный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин, который входил в состав делегации сборной СССР на Суперсерии-72, поделился воспоминаниями о судействе в серии СССР-Канада.



«Нельзя сказать, что судейство было субъективным, что было предвзятым, причём направленным как-то против нас. Как ни странно, судейство было достаточно объективным. Мы, конечно, думали, что будет хуже. Но все проблемы происходили из-за того, что канадцы привыкли в НХЛ к тому, что многое позволялось в силовой борьбе. А наши, напротив, играли обычно по более строгим правилам. Это я сравнил бы с тем, как футбольные арбитры трактуют правила в Англии и в России… Тогда все понимали, что нельзя ожидать идеального судейства, ожидать, что обе стороны будут постоянно довольны решениями «блюстителей порядка».



В канадской части серии работали те, кто обслуживали матчи НХЛ. Мы не до конца понимали их трактовку хоккейных правил. А в Москве, когда на льду находились европейские арбитры, уже канадцы оказались в той же шкуре, что и мы в Канаде», — цитирует Хоточкина официальный сайт ФХР.

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