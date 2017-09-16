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Кожевников: работы Захаркина не видно, говорить можно много, а результат налицо

16 сентября 2017, суббота. 11:47 Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о старте «Югры» и «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Как оценю работу Захаркина в «Югре»? Работы пока не видно. Начало такое, значит, команда была не готова. Там всё налицо. Посмотрите на результат команды. Хотя, там игроки есть очень опытные, которые свои игры должны цеплять, но результата не видно. Сам факт показывает всё про Захаркина. Говорить мы можем много, а результат налицо.

Руководство «Трактора» говорит об ошибках Гатиятулина? Трудно о них говорить. Старт у челябинцев вышел средненьким. Команда иногда показывает хорошие игры. Но когда команда проигрывает, в этом есть и тренерская ошибка. Выигрывает команда, проигрывает тренер. Иногда очень хорошие матчи показывает «Трактор», а иногда никакие. Наверное, где-то есть тренерские ошибки», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Шарлатаны-2. Когда в Ханты-Мансийске раскусят Захаркина?
Многое было понятно ещё после Ванкувера.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Трактор ХК Югра Александр Кожевников Анвар Гатиятулин Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
16 сентября 2017, суббота
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