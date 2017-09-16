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Пушкарёв: с Рыспаевым оказался неприятный момент — игрок оказался вне хоккея

16 сентября 2017, суббота. 14:39 Хоккей

Нападающий «Барыса» Константин Пушкарёв поделился мнением о деле Дамира Рыспаева, которому дали месяц испытательного срока в ВХЛ.

«Я желаю скорейшего успешного завершения в этом конфликте со стороны Дамира Рыспаева. Это неприятный момент — игрок оказался вне хоккея. Я надеюсь, КХЛ примет верное решение по его поводу.

Поражение от „Сибири“? В других матчах мы вели с преимуществом в счёте. Всегда так легче играть. А с Новосибирском весь матч была равная борьба. Поэтому обе команды старались сыграть строго от обороны. У „Сибири“ всегда хорошо действует вратарь. Сегодня, можно сказать, он нас переиграл», — цитируют игрока Vesti.kz.

Амнистия для тафгая. Рыспаев собрался играть в хоккей?
Умеет ли он что-то кроме драк?
Источник: Vesti.kz Сообщить об ошибке
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ХК Барыс Дамир Рыспаев
Новости. Хоккей
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