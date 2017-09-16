А. Медведев: Овечкину поставили забор, отношения НХЛ и ИИХФ могли обостриться

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев прокомментировал запрет ИИХФ на участие игроков НХЛ в Олимпиаде.



«До заявление Фазеля приезд Овечкина на Олимпиаду был возможен. Можно было предположить, что Александр договорится с «Вашингтоном» и получил бы трёхнедельную паузу. Но, видимо, ИИХФ и господин Фазель не хотят, чтобы проблемы выходили за пределы Олимпиады в Корее. Такое заявление было сделано в связи с тем, что Фазель хочет сохранить возможность возврата энхаэловцев на игры 2022-го года в Пекине и самое главное — сохранить профессионалов на чемпионаты мира, потому что не исключаю, что ситуация между НХЛ и ИИХФ могла обостриться, если было произошло два-три исключения. Абсолютно несправедливо называть Овечкина предателем, знаю, что Александр хотел на Олимпиаду и думал, как это сделать. Но ему поставили не просто шлагбаум, а забор, который не перелезть», — передаёт слова Медведева корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит.