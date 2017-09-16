Суббэн: радоваться не приходится, когда так близко подошел к победе и проиграл

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн выразил уверенность, что его клуб приобрёл необходимый опыт, дойдя до финала Кубка Стэнли.



«Конечно, радоваться не приходится, когда так близко подошёл к победе и проиграл. Но даже после того, как всё завершилось, мы ощущали определённое чувство оптимизма, потому что получили опыт. Его у нас не было до плей-офф. Теперь все понимают, что нужно для того, чтобы подняться так высоко, понимают, что мы должны стать сильнее, чтобы сделать ещё один шаг и достичь цели»,- цитирует хоккеиста официальный сайт лиги.

Доллары на льду. Самые длительные и большие контракты в НХЛ Кто в НХЛ заработал больше всех денег: Гретцки, Лемье или Ягр?