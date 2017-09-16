А. Медведев уверен, что ЦСКА не покинет КХЛ, если клуб не вылетит из плей-офф

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев поделился мнением о низкой посещаемости московского ЦСКА.



«К сожалению, ЦСКА в отстающих по посещаемости, в хвосте плетётся. Это при том, что клуб всё-таки делает какие-то шаги для привлечения зрителей, открыл музей во дворце. Но эта арена по-прежнему устаревшее спортивное сооружение, которое некомфортно для зрителей. Плюс работа с болельщиками должна вестись кропотливо, и через одну ночь их не привлечь. Уверен, что клуб с великой историей может и обязан вернуть болельщиков на трибуны. Видимо, это произойдёт не на трибунах дворца ЦСКА им. В. М. Боброва.



Спортивная составляющая играет большую роль в рейтинге. По тем критериям, если ЦСКА не вылетит из плей-офф, то вряд ли вылетит из лиги. У клуба были различные варианты, где играть, но КХЛ за них же не может решить этот вопрос. Да, с «Мегаспорта» сняты ограничения по проведению спортивных мероприятий. Клуб должен об этом думать», — передаёт слова Медведева корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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