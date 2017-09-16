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Лундквист: победа на ЧМ-2017 станет для меня дополнительной мотивацией в сезоне

16 сентября 2017, суббота. 17:19 Хоккей

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился ожиданиями перед новым сезоном.

«Мы стали чемпионами мира. Это поможет мне на старте нового сезона. Эта победа придаёт сил, добавляет уверенности, служит дополнительной мотивацией.

Чтобы играть стабильно, надо уметь фокусироваться на текущем моменте. Если забегать вперед, можно потерять концентрацию. В прошлом году были хорошие моменты, были спады. Мне надо сконцентрироваться на начале сезона.

«Я катаюсь уже полтора месяца, но только в тренировочном лагере можно добиться прироста скорости. Тут можно подстроиться под темп игры, здесь ничего не надо додумывать. Так что сейчас сборы являются самым главным событием», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Рейнджерс Хенрик Лундквист
Новости. Хоккей
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