Суббэн: соперникам «Нэшвилла» следует высоко держать голову, когда рядом Емелин

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн поделился мнением об Алексее Емелине, который вновь стал его одноклубником.



«Емелин — физически крепкий игрок. Он, определенно, привнесёт силовой элемент в игру и к тому же добавит мобильности.



Мне кажется, его недооценивали. В «Монреале» он мог принять участие в атаке и даже создать её. Очень умный игрок. Но его самая сильная сторона – физическая сила, против него крайне непросто играть.



Я знаю, как играть с ним вместе, а соперникам стоит держать голову поднятой, когда Емелин рядом», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Овечкин серьёзен, Ковальчук шутит на странице Малкина. Соцсети хоккеистов Фил Кессел обязательно припомнит эту шутку Ковальчуку, если Илья вернётся в НХЛ.