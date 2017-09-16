Рижское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд, уступив «Йокериту»

Финский «Йокерит» одержал победу в своём первом домашнем матче в десятом сезоне КХЛ, встреча с рижским «Динамо» закончилась со счётом 3:2. Команда Сандиса Озолиньша потерпела восьмое поражение подряд. Команда из Хельсинки победила в своём пятом матче кряду.
Заброшенными шайбами в составе финского коллектива сумели отметиться Пекка Йормакка, Мика Ниеми и Никлас Йенсен. Голы в составе команды из Латвии записали на свой счёт Георгий Пуяц и Дэнни Кристо.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Работы Захаркина не видно, а ЦСКА – заложник ротации». Мнение экспертов
Кожевников по-прежнему не верит в Захаркина, а Гомоляко не удивлён работой Коршекова в «Барысе».