«Сухарь» Барулина помог ХК «Сочи» одолеть «Торпедо»

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Встреча, проходившая на стадионе «Шайба» в Сочи, завершилась со счётом 1:0.

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Михаил Мамкин на исходе второй минуты игры вывел хозяев вперёд, его шайба стала единственной в матче. Вратарь Константин Барулин одержал первую победу в текущем сезоне и оформил «сухарь», отразив 25 бросков.



ХК «Сочи» в 10 матчах набрал 17 очков и занимает шестое место на Западе. «Торпедо» идёт на седьмом месте, в его активе 14 очков в 11 встречах.

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Вы можете посмотреть видеообзор матча также на официальном сайте КХЛ.