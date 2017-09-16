Лайне: меня теперь будут опекать, как Овечкина, придётся найти новые уловки

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне считает, что в новом сезоне к нему будет более пристальное внимание со стороны соперников, а также отметил, что ставит цели команды выше личной статистики.

«Все знают меня и на что я способен. Мне просто надо быть лучше. Соперник всегда будет опекать меня, стоять рядом, когда я играю в большинстве, как это делают с Овечкиным. Мне придётся найти новые уловки, чтобы получить больше пространства и забивать.

Если забью 50 голов, а команда не выйдет в плей-офф, я не смогу быть счастлив. Если забью 10, а команда попадёт в розыгрыш кубка Стэнли, буду невероятно рад", — приводятся слова Лайне на официальном сайте НХЛ.