Тротц: Овечкин снова стал чрезвычайно сильным, это изменило его фигуру

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц считает, что капитан команды Александр Овечкин хорошо подготовился к новому сезону и находится в отличной форме.

«Он снова стал чрезвычайно сильным, каким мы знали его раньше. Это изменило его фигуру. Вес в данном случае не так важен. Важнее понимать, в какой форме спортсмен. Готов ли он? Он лучше подготовился и это замечательно.



Когда я приезжал летом в Россию, мы говорили о разных вещах. Как оставаться на уровне в нашем виде спорта, который становится всё быстрее. Нужно быть в отличной форме, чтобы играть результативно. В последние годы только Овечкину удавалось забивать по 50 голов. Так что давайте считать, что он постарается снова забросить 50 шайб. Он в любом случае будет рассчитывать на высокий результат», — приводятся слова Тротца на официальном сайте НХЛ.