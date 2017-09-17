Доус: впервые в карьере так много матчей подряд забиваю

Нападающий «Барыса» Найджел Доус прокомментировал удачный старт нового сезона для себя и команды. Команда занимает четвёртое место в Восточной конференции, Доус в настояще время является лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ.



«Шесть побед в восьми матчах… Я немного удивлён. Мы не знали, чего ожидать после предсезонки, ведь произошло много перемен – как в системе клуба, так и в самой команде. Появилось много новых лиц в коллективе. Естественно, мы настраивались на победы, на усердную работу и последующий рост. Но то, что мы так начали, – приятный сюрприз. Во-первых, пока хорошо получается играть в большинстве, почти 38 % реализации лишнего – это приличный показатель. Во-вторых, мы используем свои голевые моменты, забиваем в последних матчах как минимум по четыре шайбы. А с таким количеством заброшенных шайб и побеждать легче.



Если честно, сам не ожидал такой результативности от себя, впервые в карьере так много матчей подряд забиваю. Это здорово, хорошо идёт игра у команды, мои партнёры по звену тоже набирают очки, все ребята чувствуют себя уверенно на льду. Надеюсь, продолжим в том же духе. А рецепт простой – чем больше у тебя голевых моментов, тем больше ты будешь забивать.

Индивидуальные достижения и награды приятны, но не становятся главной целью. Я стараюсь добиться успеха вместе с командой. Мозякин – один из лучших хоккеистов России и КХЛ. Он играет в сильнейшем клубе, он не раз выигрывал Кубок Гагарина. Последние три-четыре года нас постоянно сравнивают, но я пока что всегда финиширую вторым. Сергей – угроза для любого вратаря в КХЛ. Думаю, все команды знают, что с него нельзя спускать глаз. Возможно, наступит день, когда у меня получится обогнать его, но я забиваю или отдаю передачи ради команды, а не ради личного соревнования с кем-то», – цитирует игрока официальный сайт КХЛ.