Гола Кучерявенко хватило «Автомобилисту» для победы над московским «Динамо»

«Автомобилист» на выезде переиграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это вторая победа кряду уральской команды и седьмая в 11 матчах текущего сезона. Москвичи проиграли четвёртый матч из последних пяти. В 12 матчах сезона на счету команды Владимира Воробьёва семь побед.

На исходе 34-й минуте встречи Александр Кучерявенко вывел уральскую команду вперёд. Этот гол оказался единственным и победным в матче.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

