«Лада» уступила «Локомотиву» и потерпела восьмое поражение подряд

«Локомотив» на своём льду взял верх над «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославцы выиграли свой четвёртый матч подряд. В 11 матчах сезона у команды Алексея Кудашова семь побед. «Лада» проиграла восьмой матч подряд, а в 12 матчах сезона выиграла всего два раза.

Первый период голов не принёс, а к 12-й минуте второй трети матча Александр Кадейкин и Владислав Картаев сделали счёт 2:0. Через минуту Семён Валуйский сократил разрыв в счёте до минимума, но спасти игру тольяттинцы так и не смогли.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

