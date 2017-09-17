Зуб: не спрашивайте меня, когда СКА проиграет, мы всегда выходим на победу

Защитник СКА Артём Зуб прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:0).

«Настроение у команды неплохое, выиграли. На выездной серии будем стараться, собираться на каждую игру по-новому. Играем только на победу. Не знаю, насколько нас стимулирует желание побить рекорд двухлетней давности. Мы в каждой игре заново собираемся и играем только на победу.



Когда СКА проиграет? Не спрашивайте такое. Наверное, в домашней серии тяжелее всего было с «Магниткой», этот матч тоже выделю. Как поздравляли с днём рождения Прохоркина и Яковлева? Как обычно: собрались, похлопали, тренер поздравил, и продолжили дальше тренироваться», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.