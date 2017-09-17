Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.
Алексей Макеев («Витязь»)
Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.
Кирилл Семёнов («Авангард»)
Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.
Евгений Кетов (СКА)
Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.
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Также проголосовать за самую красивую шайбу игрового дня КХЛ можно на playbuzz.