Результаты игрового дня в ВХЛ

17 сентября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги состоялось три матча. Очередной игровой день турнира принёс следующие результаты.
В стартовом матче игрового дня «Ермак» в родных стенах оказался сильнее «Спутника» со счётом 3:2.
Дебютант Высшей хоккейной лиги новокузнецкий «Металлург» (команду исключили из Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона-2016/17) праздновал домашнюю победу над челябинским «Челметом» — 5:2.
Наконец, в заключительном матче игрового дня «Зауралье» оказалось сильнее «Рубина» — 4:2.