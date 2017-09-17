Г. Белоусов: в домашней серии «Лада» должна собраться и начать выигрывать

Форвард «Лады» Георгий Белоусов рассказал о поражении от «Локомотива» (1:2). Команда потерпела восемь поражений кряду, выиграв всего два матча в нынешнем сезоне.



«Конечно, такая серия поражений давит на нас всех, она не может не давить. Восемь поражений подряд — это никуда не годится. Нужно зацепиться за одну игру, выиграть её, и тогда дела должны наладиться. Психологический груз спадёт. Нужно забивать не одну шайбу в большинстве, а две-три или сколько потребуется для победы. Какого-то универсального рецепта нет, будем продолжать работать на тренировках — это должно принести плоды.

Я сыграл в 10 матчах в этом сезоне, и моментов в принципе хватает, но шайба порой просто летит рядом с воротами соперника либо в стойки ворот. Нужно переломить эту ситуацию. Наверное, надо уже играть от простого, набрасывать шайбу на ворота и идти на пятак добивать её. Передохнём, определимся с нашими дальнейшими действиями, залечим микротравмы. В домашней серии мы должны собраться и начать выигрывать. Нам ничего другого не остаётся, потому что проиграли слишком много на старте. Нужна победная серия, чтобы улучшить положение в турнирной таблице», — цитирует игрока официальный сайт клуба.