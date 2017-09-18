Липин: если «Барыс» хочет оставаться в лидерах, нужно играть вдвое лучше

Защитник «Барыса» Александр Липин подвёл итоги матча с «Сибирью» (0:4) и отметил, что теперь его команде, которая идёт в лидерах Востока, нужно привыкать к тому, что соперники по-особенному на них настраиваются.

«Обе команды выступали здорово. Первые 10 минут у нас были лучшими в этой игре. Не сумели забить, использовать свои моменты, „Сибирь“ начала обретать уверенность, и в итоге забили первыми они. А уже после, что бы мы ни делали, они нейтрализовали. Сопернику нужно отдать должное, они были лучше. Первый матч я смотрел по телевизору. Что наша команда, что „Сибирь“ выглядели здорово, хороший хоккей в стиле плей-офф показали. В этом матче получилось, что мы отыграли так же хорошо только первые 10 минут, „Сибирь“ — все 60.



Было много удалений, потому что в определённых моментах захлёстывали эмоции, хотелось при родных трибунах победить. Злило то, что не всё в игре получалось, не везло в моментах, в их завершении, в неудачных рикошетах. Конечно, это не хорошо, нужно всегда иметь холодную голову.



После удачного выезда, когда „Барыс“ высоко поднялся в общей турнирной таблице, нужно привыкать к тому, что соперник выходит на нас с предельной мобилизацией и концентрацией. Если мы хотим так же оставаться в лидерах, нужно играть вдвое лучше», — цитирует Липина Today.kz.