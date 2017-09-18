Локтионов: хочу играть в лучшей лиге мира и помочь «Кингз» снова победить

Нападающий Андрей Локтионов, который находится в «Лос-Анджелес Кингз» на просмотровом контракте, рассказал, что вернулся в НХЛ из-за желания играть в лучшей лиге мира. Он уже выступал за клуб в 2009-2012 годах, а последние три сезона выступал в КХЛ за «Локомотив».

«Решил вернуться в НХЛ, потому что хочу попытаться заиграть в лучшей лиге. Благодарю „Лос-Анджелес“ за то, что предоставил мне этот шанс. Мне надо его использовать и остаться здесь.



Сейчас я чувствую себя гораздо сильнее, играя против габаритных хоккеистов. Надеюсь, всё сложится хорошо. Хочу показать свою лучшую игру. Тренер хочет посмотреть, как я действую в зоне атаки и в зоне обороны. Я должен забивать, набирать очки, от меня этого ждут.



Я не слишком много играл в тот год (чемпионский для „Кингз“ сезон-2011/12. — Прим. „Чемпионата“), провёл только 38 игр в регулярном чемпионате и две в плей-офф. Дело не в гордости, но я должен продолжать работать и заслужить место в команде, попытаться помочь ей снова победить», — цитирует Локтионова LA Kings Insider.