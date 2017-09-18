Сергей Шмелёв расторгнет контракт со «Спартаком» и перейдёт в ХК «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Спартака» Сергей Шмелёв, накануне вернувшийся из фарм-клуба москвичей в ВХЛ «Химика», продолжит карьеру в ХК «Сочи». Красно-белые расторгнут с ним контракт по обоюдному согласию сторон, после чего он заключит соглашение с черноморским клубом.

Форвард Шмелёв возвращается из ВХЛ в «Спартак»

24-летний хоккеист попал в фарм-клуб московской команды через список отказов. В текущем сезоне он провёл за «Спартак» два матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и очков не набрал. В прошлом сезоне на его счету 10 очков в 45 матчах. Всего на уровне КХЛ Шмелёв провёл 212 матчей за «Спартак» и «Атлант» и набрал 97 очков.

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