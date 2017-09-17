Форвард Шмелёв возвращается из ВХЛ в «Спартак»

Нападающий Сергей Шмелёв возвращается в расположение московского «Спартака». Об этом информирует официальный сайт воскресенского «Химика». Форвард провёл три матча в регулярном чемпионате ВХЛ и результативными действиями не отметился.

Хоккеист попал в фарм-клуб московской команды через список отказов. В текущем сезоне хоккеист провёл за московскую команду два матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и очков не набрал. Хоккеист выступал за московскую команду в сезонах 2016/17 и 2015/16. В прошлом сезоне на его счету 10 очков в 45 матчах. Всего на уровне КХЛ Шмелёв провёл 212 матчей за «Спартак» и «Атлант», на его счету 97 очков.